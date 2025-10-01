VARIETY Ladera Grill, located at the corner of Monterey Road and West Third Street, was voted Best Salads, Best Steaks, Best Dining Experience and Best Happy Hour (tied with Craft Roots) in 2025. File photo

Bakery

Lawson’s Bakery

Silver

Cochi’s Kitchen

Bronze

Panaderia Ortiz

Bar or Pub

The Running Shop and Hops

Silver

Craft Roots Bar and Veggie Grill

Bronze

Kelly Brewing Company

Barbecue

Trail Dust Barbeque

Silver

Cochi’s Kitchen

Bronze

Kelly Brewing Company

Breakfast & Brunch

Betsy’s Restaurant

Silver

The Breakfast Club at Midtown

Bronze

MOHI Farm

Burger

O’Henry’s Donuts

Silver

Cochi’s Kitchen

Bronze

MOHI Farm

Burrito or Taco

Super Taqueria

Silver

Margarita’s Bar & Grill

Bronze

Burritos Tacos y Mas

Butcher Counter

Rocca’s Market

Silver

Region Market

Bronze

Elite Meat Market

Caterer

Cochi’s Kitchen

Silver

Trail Dust BBQ

Bronze

Mama Mia’s Mediterranean and Italian Cuisine

Chef (and Restaurant)

LOCAL FAVORITE Voted Best Mediterranean Restaurant in Morgan Hill for 2025 is Odeum, located in The Granary building on Depot Street. File photo

Emanuel Vasquez, Cochi’s Kitchen

Silver

Tony Garcia, Ladera Grill

Bronze

Salvatore Calisi, Odeum Modern Artisanal Cuisine

Chinese Restaurant

Kitchen Of Grace

Silver

Taste of China

Bronze

China Palace

Cocktails

Craft Roots Bar and Veggie Grill

Silver

Silos

Bronze

Ladera Grill

Coffeehouse

Barrel & Bean

Silver

GVA Cafe

Bronze

Coffee Guys

Craft Brewery

Kelly Brewing Company

Silver

Alestake Brewing

Deli or Sandwich Shop

Cochi’s Kitchen

Silver

Mr. Pickle’s Sandwich Shop

Bronze

GVA Cafe

Desserts-Restaurant

Chocotella Crepes

Silver

Ladera Grill

Bronze

Teresa’s Morgan Hill Café

Desserts-Retail

Lawson’s Bakery

Silver

Morgan Hill Creamery

Bronze

Chocotella Crepes & Fruit Bar

Dining Experience

Ladera Grill

Silver

Maurizio’s Authentic Italian Cuisine

Bronze

Giorgio’s Italian Food And Pizzeria

Donuts

O’Henry’s Donuts

Silver

Lombardo’s Donuts

Bronze

ESTABLISHED Readers voted for Maurizio’s, on East First Street, for Best Restaurant, Best Italian Restaurant, Best Romantic Wine & Food Experience and Best Place For a Date. File photo

Donuts N Things

Food Truck

Pupusa Lady

Silver

Ricky’s Grill BBQ & Catering

Bronze

Cousins Maine Lobster

French Fries

Craft Roots Bar and Veggie Grill

Silver

A-Jay’s Cheese Steaks

Bronze

MOOYAH Burgers, Fries & Shakes

Happy Hour

Craft Roots Bar and Veggie Grill

Ladera Grill

Bronze

Margarita’s Bar & Grill

Healthy Eats

MOHI Farm

Silver

Craft Roots Bar and Veggie Grill

Bronze

Jonty’s Vietnamese Eatery

Horchata

Super Taqueria

Silver

Region Market

Bronze

Las Isabelas

Hot Dog

A-Jay’s Cheese Steaks

Silver

MOOYAH Burgers, Fries & Shakes

Ice Cream or Frozen Yogurt

Morgan Hill Creamery

Silver

Fro-Yo Delite

Bronze

Snowee

Indian or Pakistani Restaurant

Tandoori Flames

Italian Restaurant

Maurizio’s Authentic Italian Cuisine

Silver

Giorgio’s Italian Grill And Pizzeria

Bronze

Sicilia in Bocca

Japanese Restaurant

CreAsian

Silver

Sushi Nara

Bronze

Goku Sushi Restaurant

Liquor Store

Paul’s Liquor and Market

Silver

Sun Valley Mkt. & Liquors

Locally Made Food Product (and retailer)

Chicken Sando, Cochi’s Kitchen

Silver

Chocolate Covered Dried Apricots, Andy’s Orchard

Bronze

Roxanne’s Biscotti

Lunch

MOHI Farm

Silver

Cochi’s Kitchen

Bronze

Jonty’s Vietnamese Eatery

Margaritas

Margarita’s Bar & Grill

Silver

Sinaloa Café

Bronze

Craft Roots Bar and Veggie Grill

Mediterranean Restaurant

Odeum Modern Artisanal Cuisine

Silver

Mr. Falafel

Bronze

Opa!

Mexican Restaurant

Margarita’s Bar & Grill

Silver

La Hacienda Restaurant

Bronze

Jesús Mexican Restaurant

New Restaurant (opened since Jan. 1, 2023)

The Breakfast Club at Midtown

Silver

Véra Restaurant

Bronze

Silos

Outdoor Dining

MOHI Farm

Silver

Giorgio’s Italian Food And Pizzeria

Bronze

Noah’s Bar & Bistro

Pho Restaurant

Pho Morgan Hill

Silver

Simmering Pho Cafe

Bronze

Pho Saigon Corner

Pizza

My Pizza

Silver

Giorgio’s Italian Food And Pizzeria

Bronze

Via Mia Pizza

Produce Stand

LJB Farms

Silver

Andy’s Orchard

Bronze

Martinez Family Farms

Restaurant

Maurizio’s Authentic Italian Cuisine

Silver

Ladera Grill

Bronze

Craft Roots Bar and Veggie Grill

Restaurant Carryout

Super Taqueria

Silver

Cochi’s Kitchen

Bronze

Kitchen Of Grace

Romantic Wine & Food Experience

Maurizio’s Authentic Italian Cuisine

Silver

Ladera Grill

Bronze

Odeum Modern Artisanal Cuisine

Salads

Ladera Grill

Silver

Betto’s Bistro

Bronze

Craft Roots Bar and Veggie Grill

Seafood Restaurant

Rosy’s at the Beach

Silver

The City Fish

Bronze

CreAsian

Server (and restaurant)

Nestor Sanchez, MOHI Farm

Silver

Isolyn, Craft Roots Bar And Veggie Grill

Downtown Morgan Hill’s MOHI Farm restaurant was a popular choice among readers in many categories this year: Best Lunch, Best Outdoor Dining, Best Dog-Friendly Restaurant and Best Healthy Eats. Photo: Michael Moore

Bronze

Megan Rimmer, Giorgio’s Italian Food And Pizzeria

Steaks

Ladera Grill

Silver

Willard Hicks

Bronze

Sicilia In Bocca

Sushi

CreAsian

Silver

Goku Sushi Restaurant

Bronze

Sushi Nara

Thai or Laotian Restaurant

Siam Thai Restaurant

To-Go Eats

Super Taqueria

Silver

A-Jay’s Cheese Steaks

Bronze

Cochi’s Kitchen

Vegetarian or Vegan Menu

Craft Roots Bar and Veggie Grill

Vietnamese Restaurant

Jonty’s Vietnamese Eatery

Silver

Pho Morgan Hill Noodle House

Bronze

Simmering Pho Cafe

Wine Bar

Bubbles And Brew

Silver

Alara Cellars

Bronze

Guglielmo Winery

Winery

Cottage Creek Vineyards

Silver

Guglielmo Winery

Bronze

EmmaLily Vineyards

Staff Report
A staff member wrote, edited or posted this article, which may include information provided by one or more third parties.

