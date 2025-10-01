Bakery
Lawson’s Bakery
Silver
Cochi’s Kitchen
Bronze
Panaderia Ortiz
Bar or Pub
The Running Shop and Hops
Silver
Craft Roots Bar and Veggie Grill
Bronze
Kelly Brewing Company
Barbecue
Trail Dust Barbeque
Silver
Cochi’s Kitchen
Bronze
Kelly Brewing Company
Breakfast & Brunch
Betsy’s Restaurant
Silver
The Breakfast Club at Midtown
Bronze
MOHI Farm
Burger
O’Henry’s Donuts
Silver
Cochi’s Kitchen
Bronze
MOHI Farm
Burrito or Taco
Super Taqueria
Silver
Margarita’s Bar & Grill
Bronze
Burritos Tacos y Mas
Butcher Counter
Rocca’s Market
Silver
Region Market
Bronze
Elite Meat Market
Caterer
Cochi’s Kitchen
Silver
Trail Dust BBQ
Bronze
Mama Mia’s Mediterranean and Italian Cuisine
Chef (and Restaurant)
Emanuel Vasquez, Cochi’s Kitchen
Silver
Tony Garcia, Ladera Grill
Bronze
Salvatore Calisi, Odeum Modern Artisanal Cuisine
Chinese Restaurant
Kitchen Of Grace
Silver
Taste of China
Bronze
China Palace
Cocktails
Craft Roots Bar and Veggie Grill
Silver
Silos
Bronze
Ladera Grill
Coffeehouse
Barrel & Bean
Silver
GVA Cafe
Bronze
Coffee Guys
Craft Brewery
Kelly Brewing Company
Silver
Alestake Brewing
Deli or Sandwich Shop
Cochi’s Kitchen
Silver
Mr. Pickle’s Sandwich Shop
Bronze
GVA Cafe
Desserts-Restaurant
Chocotella Crepes
Silver
Ladera Grill
Bronze
Teresa’s Morgan Hill Café
Desserts-Retail
Lawson’s Bakery
Silver
Morgan Hill Creamery
Bronze
Chocotella Crepes & Fruit Bar
Dining Experience
Ladera Grill
Silver
Maurizio’s Authentic Italian Cuisine
Bronze
Giorgio’s Italian Food And Pizzeria
Donuts
O’Henry’s Donuts
Silver
Lombardo’s Donuts
Bronze
Donuts N Things
Food Truck
Pupusa Lady
Silver
Ricky’s Grill BBQ & Catering
Bronze
Cousins Maine Lobster
French Fries
Craft Roots Bar and Veggie Grill
Silver
A-Jay’s Cheese Steaks
Bronze
MOOYAH Burgers, Fries & Shakes
Happy Hour
Craft Roots Bar and Veggie Grill
Ladera Grill
Bronze
Margarita’s Bar & Grill
Healthy Eats
MOHI Farm
Silver
Craft Roots Bar and Veggie Grill
Bronze
Jonty’s Vietnamese Eatery
Horchata
Super Taqueria
Silver
Region Market
Bronze
Las Isabelas
Hot Dog
A-Jay’s Cheese Steaks
Silver
MOOYAH Burgers, Fries & Shakes
Ice Cream or Frozen Yogurt
Morgan Hill Creamery
Silver
Fro-Yo Delite
Bronze
Snowee
Indian or Pakistani Restaurant
Tandoori Flames
Italian Restaurant
Maurizio’s Authentic Italian Cuisine
Silver
Giorgio’s Italian Grill And Pizzeria
Bronze
Sicilia in Bocca
Japanese Restaurant
CreAsian
Silver
Sushi Nara
Bronze
Goku Sushi Restaurant
Liquor Store
Paul’s Liquor and Market
Silver
Sun Valley Mkt. & Liquors
Locally Made Food Product (and retailer)
Chicken Sando, Cochi’s Kitchen
Silver
Chocolate Covered Dried Apricots, Andy’s Orchard
Bronze
Roxanne’s Biscotti
Lunch
MOHI Farm
Silver
Cochi’s Kitchen
Bronze
Jonty’s Vietnamese Eatery
Margaritas
Margarita’s Bar & Grill
Silver
Sinaloa Café
Bronze
Craft Roots Bar and Veggie Grill
Mediterranean Restaurant
Odeum Modern Artisanal Cuisine
Silver
Mr. Falafel
Bronze
Opa!
Mexican Restaurant
Margarita’s Bar & Grill
Silver
La Hacienda Restaurant
Bronze
Jesús Mexican Restaurant
New Restaurant (opened since Jan. 1, 2023)
The Breakfast Club at Midtown
Silver
Véra Restaurant
Bronze
Silos
Outdoor Dining
MOHI Farm
Silver
Giorgio’s Italian Food And Pizzeria
Bronze
Noah’s Bar & Bistro
Pho Restaurant
Pho Morgan Hill
Silver
Simmering Pho Cafe
Bronze
Pho Saigon Corner
Pizza
My Pizza
Silver
Giorgio’s Italian Food And Pizzeria
Bronze
Via Mia Pizza
Produce Stand
LJB Farms
Silver
Andy’s Orchard
Bronze
Martinez Family Farms
Restaurant
Maurizio’s Authentic Italian Cuisine
Silver
Ladera Grill
Bronze
Craft Roots Bar and Veggie Grill
Restaurant Carryout
Super Taqueria
Silver
Cochi’s Kitchen
Bronze
Kitchen Of Grace
Romantic Wine & Food Experience
Maurizio’s Authentic Italian Cuisine
Silver
Ladera Grill
Bronze
Odeum Modern Artisanal Cuisine
Salads
Ladera Grill
Silver
Betto’s Bistro
Bronze
Craft Roots Bar and Veggie Grill
Seafood Restaurant
Rosy’s at the Beach
Silver
The City Fish
Bronze
CreAsian
Server (and restaurant)
Nestor Sanchez, MOHI Farm
Silver
Isolyn, Craft Roots Bar And Veggie Grill
Bronze
Megan Rimmer, Giorgio’s Italian Food And Pizzeria
Steaks
Ladera Grill
Silver
Willard Hicks
Bronze
Sicilia In Bocca
Sushi
CreAsian
Silver
Goku Sushi Restaurant
Bronze
Sushi Nara
Thai or Laotian Restaurant
Siam Thai Restaurant
To-Go Eats
Super Taqueria
Silver
A-Jay’s Cheese Steaks
Bronze
Cochi’s Kitchen
Vegetarian or Vegan Menu
Craft Roots Bar and Veggie Grill
Vietnamese Restaurant
Jonty’s Vietnamese Eatery
Silver
Pho Morgan Hill Noodle House
Bronze
Simmering Pho Cafe
Wine Bar
Bubbles And Brew
Silver
Alara Cellars
Bronze
Guglielmo Winery
Winery
Cottage Creek Vineyards
Silver
Guglielmo Winery
Bronze
EmmaLily Vineyards